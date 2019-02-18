Гуайдо уверен в поражении Мадуро в случае силового сценария разрешения кризиса в Венесуэле

КАРАКАС, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро не пользуется достаточной поддержкой военных, поэтому в случае применения силы против своих политических противников он потерпит поражение. Такое мнение высказал в понедельник лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, речь которого транслировалась в Twitter.

"При силовом сценарии Мадуро также потерпит поражение, потому что у него уже нет поддержки народа, нет международной поддержки и тем более нет [поддержки] 80% [личного состава] вооруженных сил, которые также хотят перемен", - сказал он.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.