СМИ: в результате обстрела боевиков в провинции Хама погибли двое мирных граждан

ТАСС, 18 февраля. Боевики экстремистских группировок подвергли в понедельник обстрелу несколько населенных пунктов в сирийской провинции Хама. Как сообщило агентство SANA, в поселке Шейзир в результате разрыва снарядов погибли двое мирных граждан. Среди его жителей есть также раненые, их число уточняется.

Ранее сведения о нескольких пострадавших поступили из города Сукейлабия к северо-западу от провинциального центра Хама (220 км от Дамаска).

По информации агентства, бандформирования второй день обстреливают города и селения этой сирийской провинции. Их огневые позиции находятся в средневековой крепости Калаат-эль-Мадик, которую боевики используют в качестве форпоста.

В воскресенье три человека получили ранения в христианском городе Мхарде, был нанесен также материальной урон региональной теплоэлектростанции, находящейся в его окрестностях.

Артиллерия сирийской армии в ответ на нарушения режима прекращения огня нанесла удары по базам бандформирований в Хан-Шейхуне и Маарет-Наамане на юге соседней провинции Идлиб. Были уничтожены командные пункты и два склада с боеприпасами.

Кроме того, как передало агентство, сирийские военнослужащие пресекли в местности Дейр-Синбуль попытки боевиков вторгнуться в районы, находящиеся под защитой правительственных сил.