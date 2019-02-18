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Кризис на Украине

При попытке проникнуть в ЛНР подорвались пять украинских диверсантов

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что украинские военные сразу эвакуировали троих человек

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Группа украинских силовиков подорвалась на минном поле при попытке проникнуть на территорию провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в понедельник сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Сегодня противник предпринял попытку проникновения на территорию республики. В процессе диверсионных действий группа в количестве 12 человек из состава восьмого отдельного полка специального назначения в ходе выдвижения была замечена нашими наблюдателями, - приводит его слова агентство Луганскинформцентр. - При выдвижении горе-спецназовцы оказались на минном поле. В результате подрыва пять человек погибли или были тяжело ранены".

Марочко добавил, что украинские военные сразу эвакуировали троих человек. "По состоянию на 20:30 тела двух украинских военнослужащих продолжают оставаться на месте подрыва", - отметил он.

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