Канцлер Австрии видит в репатриации террористов ИГ в ЕС угрозу населению

ВЕНА, 18 февраля. /ТАСС/. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц увидел угрозу для безопасности австрийских граждан в результате возможного возвращения из Сирии австрийцев, примкнувших к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом Курц заявил газете Kleine Zeitung.

"Я вижу это [ситуацию] как Франция, Дания и британцы. А именно: защита нашего собственного населения - это высший приоритет, особенно от лиц, кто сам оказался виновен в тяжких преступлениях", - считает Курц.

По словам канцлера Австрии, случаев участия австрийцев в преступлениях террористов немного. "Мы изучим каждый отдельный случай вместе с соответствующими ведомствами". При этом канцлер заметил, что изучить ситуацию в зонах конфликта возможно только в ограниченной степени.

В субботу президент США Дональд Трамп призвал европейские страны забрать и предать суду более 800 своих граждан, присоединившихся к ИГ и позже взятых в плен в Сирии силами США, их партнеров и союзников. Американский лидер предупредил европейских союзников, что в противном случае боевики будут отпущены.

Канцлер Австрии Себастьян Курц отправляется во вторник с официальным визитом в США, где 20 февраля проведет переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Курц и Трамп обсудят двусторонние отношения, изучат новые возможности для трансатлантического сотрудничества и рассмотрят проблемы энергетической безопасности.