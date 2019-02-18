СМИ: ВВС ливийской армии нанесли удары на юге страны

ТАСС, 18 февраля. ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) нанесли в понедельник серию ударов в южном регионе страны. Об этом сообщает информационный портал Al Mutawassit.

Налетам, в частности, подверглись окрестности населенных пунктов Марзук и Умм-эль-Араниб, расположенных вблизи Себхи - главного города на юге страны (вотчина племени аль-каддафа, выходцем из которого был Каддафи, 750 км от Триполи). По информации издания, целью бомбардировок были позиции вооруженных группировок, каких именно, не уточняется.

В воскресенье боевая авиация наносила удары в районе Марзука по формированиям чадской оппозиции. Как заявляли в ЛНА, противник понес большие потери в живой силе и технике.

ВС под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара проводит с середины января операцию по освобождению юго-западного региона от террористов и криминальных банд. Как указывал ранее официальный представитель армии генерал Ахмед аль-Мисмари, в задачи военнослужащих входит защита гражданского населения, наведение порядка, а также обеспечение безопасности нефтяных месторождений, работающих на них компаний, и объектов "Великой рукотворной реки" (разветвленная сеть подземной ирригационной системы, строительство которой велось во времена правления Каддафи).

Ранее хафтаровцы уже заняли Себху, а также крупнейшее в стране нефтяное месторождение Эш-Шарара, и в настоящее время пытаются установить контроль над расположенными поблизости населенными пунктами.