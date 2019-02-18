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Президент Боливии обсудит новые соглашения с Россией в ходе визита в июле

По словам главы МИД южноамериканской страны Диего Пари, Эво Моралес также намерен изучить состояние всей двусторонней повестки

ТАСС, 18 февраля. Президент Боливии Эво Моралес обсудит возможность новых соглашений с Россией во время визита в Москву в июле. Об этом сообщил в понедельник глава МИД южноамериканской республики Диего Пари.

"В июле он отправится в Россию, чтобы изучить состояние всей двусторонней повестки, но также может заключить новые соглашения", - сказал министр в эфире радиостанции Red Patria Nueva.

Ранее в интервью телеканалу "Россия-1" Моралес сообщил, что получил от президента РФ Владимира Путина приглашение посетить Россию с официальным визитом в июле этого года.

Последний раз боливийский лидер был в РФ в июле прошлого года. Тогда он провел переговоры с российским коллегой и принял участие в открытии чемпионата мира по футболу.

Теги
Моралес, ЭвоПутин, Владимир ВладимировичБоливияРоссия
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