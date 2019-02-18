Бельгия будет принимать решения о возвращении боевиков ИГ отдельно по каждому случаю

БРЮССЕЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Бельгия будет принимать решения о возвращении из Сирии боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) с бельгийским гражданством отдельно по каждому случаю. Об этом заявил в понедельник и.о. главы МИД Бельгии Дидье Рейндерс по итогам встречи министров иностранных дел Евросоюза. Он отметил, что на заседании Совета ЕС на министерском уровне обсуждалась тема возвращения европейских боевиков ИГ, однако "конкретных решений принято не было".

"В Бельгии действует решение о возвращении в страну детей [боевиков ИГ] младше 10 лет, когда для этого есть условия. Все остальные случаи рассматриваются в индивидуальном порядке, - заявил он. - В целом мы считаем целесообразным найти общеевропейское решение этой проблемы или скоординированное решение между государствами, которые ей затронуты в наибольшей степени".

Рейндерс также выразил надежду, что страны региона, "возможно, предпочли бы сами судить террористов за их преступления на своей территории", подчеркнув, что в первую очередь имеет в виду Ирак, а не Сирию.

Ранее экс-министр внутренних дел Бельгии и кандидат в премьеры королевства от ведущей фламандской партии "Новый фламандский альянс" Ян Ямбон заявил, что Бельгия должна лишать террористов "Исламского государства" гражданства, а не принимать их обратно. Он также предложил создать в одной из стран Ближнего Востока фильтрационный центр, где бы временно содержались боевики, пока государства Евросоюза принимают решение по каждому конкретному случаю. Ямбон, однако, выступил против создания большой военной тюрьмы по примеру американского лагеря Гуантанамо, поскольку это "не соответствует европейской культуре".

В субботу президент США Дональд Трамп призвал европейские страны забрать и предать суду более 800 своих граждан, присоединившихся к ИГ и позже взятых в плен в Сирии возглавляемой Соединенными Штатами международной коалицией. Американский лидер предупредил европейских союзников, что в противном случае боевики будут отпущены.

Ранее координатор ЕС по борьбе с терроризмом Жиль де Кершов заявлял, что через бандформирования ИГ в Сирии в разные годы прошли до 10 тыс. граждан государств ЕС. Многие из них погибли, некоторые вернулись в Европу, где часть из них попала под суд. В Сирии воевали, в частности, граждане Франции, Бельгии, Великобритании и Германии.