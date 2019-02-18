США призвали Россию содействовать регулярным поставкам гумпомощи в лагерь "Эр-Рукбан"

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в понедельник призвали Россию содействовать регулярным поставкам гуманитарной помощи в сирийский лагерь беженцев "Эр-Рукбан". Об этом говорится в распространенном письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

По его словам, ООН и Сирийский арабский Красный Полумесяц привезли в "Эр-Рукбан" "жизненно необходимую гуманитарную помощь для более 40 тыс. внутренне перемещенных лиц". Палладино считает, что продукты "распределили тщательным образом" и "помощь дошла до всех, кто в ней нуждался".

"Мы призываем продолжать направлять гуманитарную помощь в "Эр-Рукбан" и во все регионы Сирии, где люди нуждаются [в ней]", - отметил он.

Гуманитарные коридоры

Дипломат подчеркнул, что США "не препятствуют и не будут препятствовать передвижению каких-либо внутренне перемещенных лиц, желающих покинуть лагерь", а также "не будут заставлять кого-либо уйти" из него. "Соединенные Штаты всецело поддерживают процесс, свободный от принуждения и обеспечивающий безопасный, добровольный и достойный отъезд для желающих покинуть "Эр-Рукбан", - говорится в документе.

Палладино считает "неприемлемым любой односторонний процесс организации выезда, который не является прозрачным или не позволяет принять [беженцам] продуманное решение" покинуть лагерь. Он считает, что данный процесс необходимо "тесно координировать с соответствующими учреждениями ООН".

Два гуманитарных коридора для выхода беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" в Сирии откроются утром 19 февраля, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев, опубликованном в субботу на сайте Минобороны России. Круглосуточная работа пунктов пропуска по встрече, приему, распределению и оказанию необходимой помощи внутренне перемещенным лицам, покидающим лагерь "Эр-Рукбан", начнется с 09:00 мск во вторник.

Как говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев, гуманитарная помощь, направляемая в лагерь беженцев "Эр-Рукбан", почти не доходит до них, оставаясь в руках подконтрольных США боевиков. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что при содействии российских специалистов в лагерь "Эр-Рукбан" был проведен второй гуманитарный конвой с 1,08 тыс. т продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

"Эр-Рукбан" расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок блокируют периметр в зоне безопасности, не пропуская гуманитарную помощь ООН и сирийского правительства в лагерь. По данным Всемирной организации здравоохранения, в "Эр-Рукбане" сейчас находятся около 40 тыс. человек, в основном женщины и дети, несколько обитателей лагеря умерли из-за тяжелых условий.