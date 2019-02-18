Суд перенес слушания по делу о коррупции в отношении экс-президента Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 февраля. /ТАСС/. Суд перенес начало слушаний по делу о коррупции, фигурантом которого является сенатор и экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, с конца февраля на май. Об этом сообщил в понедельник Центр судебной информации.

"Мера была принята из-за проблем со здоровьем одного из членов суда", - говорится в сообщении. Новая дата начала слушаний - 21 мая.

В конце декабря 2016 году судья Хулиан Эрколини предъявил Фернандес де Киршнер, экс-министру федерального планирования Хулио Мигелю де Видо и еще нескольким бывшим чиновникам, а также предпринимателям Ласаро Баесу и Хосе Лопесу обвинения в преступном сговоре. По мнению Эрколини, экс-президент и члены ее правительства создали схему, которая позволяла им присваивать бюджетные деньги, выделенные на реализацию инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. Большинство контрактов в рамках этой схемы якобы получали компании, принадлежащие Баесу.

В настоящее время Фернандес де Киршнер является фигурантом нескольких судебных дел. Ей предъявлены обвинения в причастности к махинациям в Центробанке Аргентины и препятствовании расследованию теракта. Кроме того, бывшая глава государства подозревается в незаконном обогащении и коррупции. Сама Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования.