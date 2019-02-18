Нетаньяху встретится в Иерусалиме с премьерами Словакии, Чехии и Венгрии

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет во вторник встречи с главами правительств Словакии, Чехии и Венгрии в Иерусалиме, после чего даст обед в их честь в своей резиденции. О графике израильского премьера на 19 февраля сообщила в понедельник вечером его пресс-служба.

"Премьер-министр Нетаньяху 19 февраля проведет в 10:00 (11:00 мск - прим. ТАСС) встречу с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини; в 11:00 (12:00 мск - прим. ТАСС) он проведет встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем; в 12:00 (13:00 мск - прим. ТАСС) он проведет встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Все три события состоятся в гостинице King David в Иерусалиме", - говорится в коммюнике. "В 13:30 (14:30 мск - прим. ТАСС) Нетаньяху даст обед в честь премьеров Венгрии, Чехии и Словакии в резиденции главы правительства в Иерусалиме", - сообщили также в пресс-службе.

Изначально на вторник в Иерусалиме была запланирована встреча премьер-министра Израиля и глав правительств четырех стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия), однако саммит в таком формате был отменен из-за отказа от участия в нем Польши, сообщил в понедельник журналистам в Праге Бабиш.

Ранее в тот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны отказываются от участия во встрече глав правительств стран Вишеградской группы и Израиля в Иерусалиме из-за слов израильского министра иностранных дел Исраэля Каца об антисемитизме поляков. Сам Моравецкий еще в воскресенье отказался от поездки в Иерусалим из-за публикации в израильских СМИ на прошлой неделе слов премьер-министра Израиля о том, что поляки сотрудничали с нацистами.

Комментируя ситуацию вокруг высказываний Нетаньяху, Кац заявил, что "премьер-министр выразился ясно". По словам главы израильского МИД, "поляки впитали антисемитизм с молоком матери". "Никто не будет нам указывать, как мы должны выражаться и как помнить наших павших", - подчеркнул Кац.