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В Каире в результате взрыва погибли двое полицейских

Взрывное устройство привел в действие террорист, которого преследовали правоохранители

КАИР, 19 февраля. /ТАСС/. Двое полицейских погибли, еще три человека получили ранения в понедельник вечером в результате взрыва в Каире. Об этом сообщило МВД Египта.

По информации ведомства, силы безопасности вели преследование террориста, подозреваемого в совершении ряда преступлений, когда он привел в самодельное взрывное устройство. В настоящее время район Эль-Гамалия рядом с исламским университетом Аль-Азхар, где произошел взрыв, полностью оцеплен.

Ранее сообщалось о трех погибших. Как уточнили в МВД, третьим убитым является сам террорист.

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