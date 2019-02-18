Премьер Испании полагает, что каталонские сепаратисты боятся вести диалог

МАДРИД, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес считает, что сторонники независимости Каталонии боятся вести диалог. Соответствующее заявление премьер сделал в понедельник в интервью телекомпании TVE.

"Я защищаю единство Испании, что означает объединение испанцев и территорий, - отметил глава кабмина. - Есть политические партии, которые живут за счет территориальных обид". "Вывод, к которому я пришел, состоит в том, что сторонники независимости боятся сесть и вести диалог, сесть за стол [переговоров], осознать, что независимость в Каталонии невозможна", - подчеркнул Санчес.

Комментируя вероятность запуска 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление региона, премьер сказал: "Нельзя применить 155-ю статью в Каталонии, в то время как Женералитет (местное правительство - прим. ТАСС) не совершил никакого незаконного действия". "155-я статья должна быть пропорциональной вызову", - уточнил он.

"Я уважаю независимость судебной власти", - заявил Санчес, рассуждая на тему стартовавшего в Испании судебного процесса над лидерами каталонского сепаратистского движения. Премьер добавил, что для обсуждения возможного помилования проходящих по делу сначала должен быть вердикт суда, которого еще не было.

Глава кабмина также не стал исключать заключения пактов с каталонскими партиями, которые пройдут в парламент после досрочных всеобщих выборов 28 апреля. "Я также не закрыт от того, чтобы договориться с [партиями] "Граждане", "Подемос" или Народной партией", - подчеркнул премьер.