В Венесуэле журналист заявил о задержании военных, записавших видео в поддержку Гуайдо

КАРАКАС, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления военной контрразведки (DGCIM) Венесуэлы задержали пятерых военнослужащих, заявивших о поддержке лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом сообщил в понедельник в своем Twitter венесуэльский журналист Роман Камачо.

"DGCIM задержала в Уренье (штат Тачира - прим. ТАСС) пятерых военнослужащих из 2509 роты снайперов, которые несколькими днями ранее распространили видеозапись в поддержку временного президента Хуана Гуайдо", - написал Камачо. В ролике, обнародованном в соцсетях, эти военные заявили, что выступают против правительства президента Николаса Мадуро и готовы бороться с ним с оружием в руках.

Это не первый случай выступления венесуэльских военнослужащих в поддержку оппозиции. Начальник управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес 2 февраля заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро "диктаторской" и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства. Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.

Сам Гуайдо заявлял, что оппозиция проводит тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности в республике, обещая им амнистию в случае перехода на сторону оппозиции.

23 января лидер оппозиции назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро объявил произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.