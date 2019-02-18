МИД Великобритании приветствует прогресс в урегулировании конфликта в Йемене

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. МИД Великобритании приветствует прогресс, достигнутый противоборствующими сторонами в Йемене в выполнении обязательств, взятых ими на себя по итогам декабрьских консультаций в Стокгольме. Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером заявлении британского ведомства.

"Соединенное Королевство приветствует прогресс в вопросе о передислокации войск из района Ходейды, достигнутый на выходных правительством Йемена и хуситами", - говорится в документе.

Как указывает британский МИД, соглашение, достигнутое в ходе четвертого заседания Координационного комитета по передислокации войск 16-17 февраля, "представляет собой существенный шаг вперед в политическом процессе". При этом в министерстве подчеркивают, что "впереди еще много работы" и призывают стороны работать в тесном сотрудничестве со спецпосланником генерального секретаря ООН по Йемену Мартином Гриффитсом, чтобы финализировать достигнутые договоренности, и начать переговоры, касающиеся процесса обмена пленными.

Первая фаза передислокации войск подразумевает вывод вооруженных формирований из города Ходейда, а также портов Салифа и Рас-Иса. В течение недели ожидается достижение договоренностей по второй фазе передислокации.

В декабре прошлого года в Швеции прошли консультации по урегулированию конфликта в Йемене. Итогом стало подписание правительством и представителями мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) соглашения об обмене пленными и договоренности по Ходейде. В частности, стороны условились прекратить боевые действия и начать постепенный вывод вооруженных формирований из этого района. После вступившего в силу 18 декабря перемирия в Ходейде участники конфликта неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении, а фактического отвода сил и демилитаризации оговоренных зон так и не произошло.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.