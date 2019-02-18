Болсонару уволил представителя своей администрации после скандала с финансированием партии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару отправил в отставку генерального секретаря своей администрации Густаву Бебианну. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы главы государства.

"Президент республики благодарит его [Бебианну] за усердную работу и желает успехов на дальнейшем пути", - отмечено в документе. Сам Болсонару записал телеобращение, в котором объяснил отставку чиновника возникшими на прошлой неделе "серьезными разногласиями".

Бебианну считался одним из самих близких к президенту политиков. Во время предвыборной кампании он был председателем правой Социал-либеральной партии (СЛП), от которой Болсонару и баллотировался на высший пост. После своего вступления в должность президент назначил Бебианну на один из ключевых постов в своей администрации. Однако несколько недель назад вокруг имени чиновника разгорелся скандал, связанный с финансированием СЛП.

Выяснилось, что средства между кандидатами, выдвинутыми от партии на парламентских и региональных выборах, распределялись очень неравномерно. Так, претендовавшая на депутатский мандат Мария де Лурдес Пайшау Сантус получила от руководства политической силы сразу 400 тыс. реалов (более $100 тыс.). На эти средства, согласно документам, она всего за трое суток до голосования заказала предвыборные листовки у одной из типографических компаний. Министр юстиции и общественной безопасности Сержиу Мору заявил, что Федеральная полиция начнет расследование по делу о возможном отмывании денег.

Речь идет о первой отставке в окружении Болсонару с того момента, как он вступил в должность президента и сформировал правительство. На пост генерального секретаря президентской администрации будет назначен генерал запаса сухопутных войск Флориану Пейшота.

Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию, вступил в должность президента Бразилии 1 января. Его мандат рассчитан на четыре года.