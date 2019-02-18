Сторонники партии "Движение "5 звезд" высказались против передачи под суд главы МВД Италии

РИМ, 19 февраля. /ТАСС/. Сторонники одной из двух правящих партий Италии - "Движение "5 звезд" высказались в поддержку действий в отношении мигрантов вице-премьера и главы МВД, лидера второй правящей партии - "Лига" Маттео Сальвини. Как сообщается в официальном блоге "Движения", большинство проголосовавших в интернете избирателей "пятизвездных" высказались против передачи Сальвини под суд за решения, принятые в отношении 177 мигрантов, которым он запретил сходить на берег с корабля ВМС Италии.

Ранее специальный министерский трибунал обратился к парламенту за разрешением открыть процесс против Сальвини, который обвиняется в незаконном удержании людей на национальной территории и превышении служебных полномочий. В августе прошлого года он запретил спуск на берег 177 спасенным в Средиземном море мигрантам с корабля ВМС Италии Diciotti. Для начала процесса необходимо разрешение парламента, поскольку Сальвини является сенатором и обладает судебной неприкосновенностью. Во вторник первое голосование по этому вопросу должно состояться в специальной сенатской комиссии.

Для голосования на интернет-платформе "Движения" были предложены два варианта ответа: "Да, министр действовал с целью защиты государственных интересов, и в процессе должно быть отказано" или "Нет, никакие государственные интересы не соблюдались, следует дать разрешение на процесс". В итоге в пользу Сальвини высказались 59% проголосовавших, за процесс над ним проголосовали 40,9%. Всего проголосовали чуть более 50 тыс. человек. Политический лидер "Движения" второй вице-премьер Луиджи Ди Майо обещал уважать мнение своих избирателей.

При этом нет недостатка в критике сторон в сложившейся ситуации. Так, многие представители "Движения" считают голосование "в защиту" Сальвини нарушением основополагающих принципов партии, поскольку "пятизвездные" всегда выступали за отмену неприкосновенности парламентариев и министров. Однако в данном случае представители правительства от "Движения" полностью поддержали антимиграционную линию Сальвини. Тогда как бывшие союзники вице-премьера, ныне оказавшиеся в оппозиции из "Вперед, Италия" пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы убедить главу МВД отказаться от абсурдного, по их словам, и противоестественного альянса с "Движением".

"Лига" Сальвини на парламентских выборах выступала в составе правоцентристской коалиции с "Вперед, Италия". Именно их блок набрал наибольшее число голосов, однако не преодолел необходимый порог в 40% для формирования правительства. После более чем трех месяцев бесплодных переговоров о парламентском большинстве, единственное возможное оказалось между "Лигой" и "Движением". В основе их коалиционного правительства лежит программа, один из пунктов которой предполагает жесткую антимиграционную линию, которая уже принесла ощутимые результаты.