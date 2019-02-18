Трамп предложил военным Венесуэлы поддержать оппозицию, либо "потерять все"

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил в понедельник венесуэльским военнослужащим поддержать оппозицию страны, в частности пропустить гуманитарный конвой, и быть амнистированными, либо "потерять все". С таким заявлением американский лидер выступил в Международном университете штата Флорида в Майами. Его выступление транслировали американские информационные телекомпании.

"Мы считаем, что венесуэльские вооруженные силы и их командование играют жизненно важную роль в этом процессе [мирного перехода к демократии в стране]. Если вы выбираете этот путь, у вас появится возможность помочь создать безопасное и благополучное будущее для всего народа Венесуэлы. Вы можете выбрать второй путь, продолжая поддерживать [действующего президента страны Николаса] Мадуро", - сказал президент, выступая перед представителями венесуэльской диаспоры в США.

Во втором случае, продолжил он, венесуэльцам "не найти ни убежища, ни легкого выхода, никакого пути назад". "Вы потеряете все", - заявил Трамп.

Он призвал военнослужащих республики воспользоваться предложением лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, поддержать того и получить амнистию, чтобы "прожить свою жизнь в мире со своими семьями". "Гуайдо, как и мы, не стремится к возмездию. Однако вы не должны следовать приказам Мадуро, блокировать гуманитарную помощь, угрожать и использовать любую форму насилия в отношении мирных демонстрантов, лидеров оппозиции, членов Национальной ассамблеи (оппозиционный однопалатный парламент страны - прим. ТАСС), президента Гуайдо", - отметил Трамп во время мероприятия, которое проходило в форме традиционного его выступления перед своими сторонниками.

Ранее Белый дом подчеркнул, что Соединенные Штаты "знают", в каких странах "военнослужащие [республики] и их семьи прячут свои деньги".