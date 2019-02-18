Мадуро призвал венесуэльских ученых обеспечить независимость страны от технологий США

КАРАКАС, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился в понедельник к ученым этой южноамериканской страны с призывом разработать собственные технологии для развития промышленности и телекоммуникаций.

"У нас должны быть все технологии для производства и сбыта газа, нефти, для развития нашей нефтехимической отрасли, для восстановления системы нефтепереработки в Венесуэле. Я прошу помощи у ученых, у умов нации в деле возрождения нефтяной промышленности. <...> У нас должны быть собственные технологии в сфере телекоммуникаций. Но мы, как и весь мир, были завоеваны телекоммуникационными технологиями, созданными и используемыми в интересах империи (так президент Венесуэлы и его единомышленники называют США - прим. ТАСС)", - сказал он в выступлении, которое транслировалось в Twitter.

При этом Мадуро отметил, что пока венесуэльцы будут пользоваться теми средствами коммуникации, которые имеются в наличии. Он перечислил популярные соцсети и онлайн-мессенджеры. Однако, по словам Мадуро, тот, кто не продвинется в сфере развития собственных технологий, столкнется с попытками политической и психологической дестабилизации со стороны хозяев этих технологий.

"Я всегда привожу такой пример. Единственный человек (даже не президент, а человек) в мире, которому запрещено распространять рекламу для рассказа о своих инициативах, - это Николас Мадуро Морос, которого подвергает цензуре Instagram, Twitter и Facebook. <...> На меня больше всего нападают, но я не могу защитить себя даже в соцсетях", - сказал глава государства.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Администрация США 28 января ввела санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Одновременно минфин США пообещал начать выдачу временных лицензий, позволяющих проводить "некоторые транзакции" нефтегазовой компании. Кроме того, принадлежащая венесуэльской компании американская "дочка" Citgo сможет продолжить работу при условии, что полученные ей средства останутся на заблокированных в США счетах и не будут направляться в PDVSA. Таким образом, по заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства.