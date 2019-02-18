Глава внутренней разведки Франции заявил об иностранном влиянии на кризис "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Вмешательство в развитие кризиса, связанного с движением "желтых жилетов" во Франции ведется как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом заявил руководитель Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции Николя Лернер в интервью газете Le Parisien , опубликованном во вторник.

"Невозможно отрицать, что некоторые во Франции и за ее пределами, заинтересованы в том, чтобы поставить в трудное положение правительство и главу государства в связи с [протестами] движения "желтых жилетов", умножая фальшивые новости и распространяя ложь. Подобное вмешательство неприемлемо", - ответил он на вопрос издания о том, ведется ли в его службе расследование по поводу вмешательства России в данный кризис. В версии интервью, изначально опубликованной на сайте, Лернер уточнял, что не комментирует расследование конкретно по России, однако позже текст был отредактирован и это упоминание исчезло.

Говоря о протестах в целом, глава спецслужбы заявил о влиянии радикальных групп на остальных манифестантов, приведя в пример Бордо, Тулузу, Нант и Кан, где по итогам столкновений с полицией и беспорядков были задержаны люди, которые ни разу не были замечены в симпатиях к крайне правым или крайне левым. "Ни в какой момент, [однако], "ультрас" не удалось встать во главе движения, хотя они видят в нем возможность нападать на символы республики, они становятся их постоянными целями", - добавил Лернер.

Ранее с соответствующими обвинениями в адрес российских СМИ выступал президент Франции Эмманюэль Макрон. По итогам встречи с журналистами в начале февраля он заявил, что российские СМИ используют аккаунты в соцсетях для вмешательства во внутренние дела Франции. МИД РФ направил ноту в посольство Франции в связи с данными высказываниями, однако официальный ответ так и не был обнародован.