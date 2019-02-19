Мадуро заявил о необходимости создания в Венесуэле собственного производства вооружений

КАРАКАС, 19 февраля. /ТАСС/. Венесуэла должна создавать собственные системы вооружения для обороны страны. Такое мнение высказал в понедельник вечером президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Нам нужны собственные системы вооружения для существующей концепции национальной обороны", - цитирует главу государства Венесуэльское агентство новостей. По мнению Мадуро, южноамериканская страна обладает "хорошей системой вооружений для крепкой обороны", в том числе ракетными системами и системами ПВО.

С 2006 года основным поставщиком вооружений для Венесуэлы на фоне ухудшения ее отношений с США стала Россия. В мае 2006 года США осудили Венесуэлу за "недостаточное сотрудничество в борьбе с терроризмом" и ввели эмбарго на поставки оружия и военной техники в эту страну.

Венесуэла занимает лидирующее место в Латинской Америке по импорту российских вооружений. В настоящее время вооруженные силы Боливарианской Республики в значительной степени оснащены техникой российского производства, за исключением транспортной авиации и флота.