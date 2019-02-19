Юнкер не исключил участие Великобритании в выборах в Европарламент

ТАСС, 19 февраля. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не исключил, что Великобритания успеет принять участие в выборах в Европарламент до своего выхода из Евросоюза. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в понедельник в газете Stuttgarter Zeitung.

"В деле Brexit, как на скамье подсудимых или в открытом океане: все в руках Божьих", - сказал Юнкер. Глава Еврокомиссии не исключил, что Лондон сможет участвовать в общеевропейских выборах в случае переноса Brexit, хотя такой вариант развития событий, по его словам, "трудно вообразить". "Это стало бы анекдотом", - сказал он. Если британцы будут участвовать в выборах, они смогут проголосовать за нового председателя Еврокомиссии, отметил Юнкер.

16 января газета The Times сообщила, что чиновники ЕС работают над юридически надежным способом продления британского членства в сообществе до 2020 года, продлевая истекающий 29 марта срок действия статьи 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе, которая устанавливает регламент и сроки выхода Соединенного Королевства из ЕС. Лондон неоднократно отвергал такую возможность.

В середине января депутаты Палаты общин британского парламента проголосовали против проекта соглашения с ЕС об условиях Brexit. 432 парламентария высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года. Для того, чтобы вступить в силу, сделка по Brexit должна быть одобрена британскими законодателями, а также получить ратификацию всех стран ЕС. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Выборы в Европейский парламент пройдут в 2019 году в странах сообщества в период с 23 по 26 мая.