СМИ: эмиссар КНДР вылетел в Ханой для подготовки саммита Трампа и Ким Чен Ына

ТОКИО, 19 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль вылетел во вторник из Пхеньяна в Пекин, откуда далее направится в столицу Вьетнама для подготовки второй встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщило агентство Kyodo .

О чем будут говорить Трамп и Ким?

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

Как ожидается, в ближайшие дни он проведет там переговоры со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном, чтобы обсудить детали саммита. Последний раз они встречались в начале февраля в Пхеньяне.

Ранее в Ханой отправилась делегация КНДР во главе с секретарем Госсовета Ким Чан Соном, который считается одним из приближенных к Ким Чен Ыну. Он также занимался подготовкой первой встречи лидеров КНДР и США.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР прошел 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Их вторая встреча пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля. Как сообщал телеканал Эн-эйч-кей, Ханой был выбран в качестве места проведения саммита по инициативе Пхеньяна.