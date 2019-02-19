WSJ: в США 16 штатов через суд оспорили решение Трампа ввести режим ЧП

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Калифорнии и еще 15 штатов направили иск в окружной суд на севере Калифорнии с целью оспорить решение президента США Дональда Трампа ввести режим чрезвычайного положения на южной границе страны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информацию, полученную в аппарате генерального прокурора Калифорнии Хавьера Бесерры.

Ответчиками в иске названы президент, министры обороны, финансов и внутренней безопасности страны. Истцы требуют от суда ввести временный запрет на исполнение приказа главы государства о введении режима ЧП. Иными словами, власти 16 штатов добиваются того, чтобы Трамп не смог израсходовать без согласия Конгресса средства на строительство заграждения на границе с Мексикой.

Аналогичный иск подала в пятницу объединение поборников прав потребителей Public Citizen. Она действовала от лица группы защитников окружающей среды и трех землевладельцев из штата Техас, которых ранее федеральное правительство предупредило о том, что участки стены будут построены на их землях. В иске правозащитная группа утверждает, что, вводя режим ЧП, американский лидер превышает свои полномочия, предусмотренные федеральными законами о чрезвычайных положениях, и что его решение противоречит принципу разделения властей.

В пятницу Трамп подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как рассказал на телефонном брифинге журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни, это позволит Трампу получить в целом около $8 млрд. Средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью в 376,5 км.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.