В Оттаву едет конвой из 170 грузовиков с недовольными решениями властей в нефтеотрасли

ОТТАВА, 19 февраля. /ТАСС/. Конвой с протестующими из примерно 170 грузовиков подъезжает к столице Канады, чтобы высказать свое недовольство решениями властей в нефтяной отрасли страны. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

Колонна должна прибыть в Оттаву во вторник и до среды будет находиться в районе национального парламента, где заседают в том числе и члены федерального правительства вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В связи с этим мэрия столицы уже анонсировала, что в центральной части города 19 и 20 февраля будут перекрыты некоторые улицы, а также ожидаются сбои в расписании общественного транспорта.

Конвой с протестующими выехал 14 февраля из нефтеносной западной канадской провинции Альберта. Ее жители, в частности, недовольны ростом тарифов на вредные выбросы для предприятий. Кроме того, их не устраивают законопроекты под номерами C-69 и C-48, которые сейчас находятся на рассмотрении верхней палаты канадского парламента - Сената. Первый документ, в частности, усложняет процедуры рассмотрения и утверждения проектов в энергетическом секторе, второй - предполагает полный запрет на загрузку и выгрузку сырой нефти из танкеров в портах соседней с Альбертой тихоокеанской провинции Британская Колумбия.

Активисты полагают, что в случае принятия этих законов положение рабочих и бизнеса Альберты, которая и так в значительной степени пострадала из-за падения мировых цен на нефть, еще больше ухудшится. "Мы хотим вернуть свои рабочие места. Я имею в виду, что многие из нас, кто работают в нефтегазовой отрасли и других секторах [промышленности] Альберты, страдают из-за таких [инициатив федеральных властей]", - заявил один из лидеров протестного конвоя Майк Джепсон.