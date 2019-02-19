Япония выразила протест Южной Корее из-за исследования у спорных островов

ТОКИО, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест Республике Корея из-за исследовательского судна, которое несколько дней находилось в районе спорных островов Такэсима (Токто) в Японском море и, как утверждает Токио, заходило в японские территориальные воды. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Мы зафиксировали, что с 15 по 18 февраля в районе островов Такэсима южнокорейское судно проводило исследование в наших территориальных водах. В ответ на это японские суда береговой охраны несколько раз предупреждали его о необходимости покинуть этот район", - сказал он.

"По дипломатическим каналам мы выразили протест Южной Корее. Мы считаем неприемлемым ведение подобной деятельности без нашего согласия и требуем от южнокорейской стороны объяснений этих действий", - добавил Суга.

Архипелаг Такэсима - группа небольших островов, расположенных в западной части Японского моря, которое корейцы называют Восточным морем. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются Вооруженными силами Республики Корея, которая держит там небольшой гарнизон.

Токио утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, заявляют, что этот крошечный архипелаг исторически всегда входил в состав корейского государства.