CNN: замглавы минюста США покинет пост в середине марта

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Род Розенстайн сложит с себя полномочия первого заместителя министра юстиции и генерального прокурора США в середине марта. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на данные, полученные в минюсте страны.

Как обращает внимание телекомпания, официально отставка Розенстайна, курирующего расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, ожидалась на этой неделе. Это было обусловлено тем, что Сенат Конгресса США в минувший четверг утвердил кандидатуру Уильяма Барра на пост министра юстиции и генерального прокурора страны. Как выяснила газета The New York Times, Барр намерен назначить своим первым заместителем Джеффри Розена.

Кандидатура Розена подлежит утверждению верхней палатой Конгресса США.

Барр во время слушаний в юридическом комитете Сената по его кандидатуре ответил на вопросы законодателей, значительная часть которых касалась расследования спецпрокурором Робертом Мюллером предполагаемых связей между предвыборной кампанией Трампа и властями РФ. Барр сказал, в частности, что доклад Мюллера по итогам разбирательства будет носить конфиденциальный характер, он может и не быть предан огласке. Барр заверил законодателей, что сделает все возможное, чтобы широкая общественность и конгрессмены получили как можно больше информации о расследовании после его завершения.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.