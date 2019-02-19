CTV: в Канаду из Гаити доставлена группа канадских сестер милосердия

ОТТАВА, 19 февраля. /ТАСС/. Группа из восьми канадских сестер милосердия прибыла в понедельник на родину из Гаити. Об этом сообщил телеканал CTV.

Женщины занимались волонтерской работой в одном из населенных пунктов недалеко от столицы страны Порт-о-Пренса. В столичный аэропорт их эвакуировали на вертолете, так как все дороги в Порт-о-Пренс были перекрыты протестующими, а оттуда они уже смогли улететь в Монреаль. Ранее сообщалось, что из Гаити в Канаду таким же способом в выходные были вывезены около 140 туристов и миссионеров.

Накал антиправительственных выступлений на Гаити в минувшие выходные ослабел, что дало возможность властям призвать граждан с понедельника выйти на работу. Правительство страны 17 февраля объявило, что в понедельник после 11 дней протестов в стране откроются все школы, университеты, госучреждения, офисы и магазины. О каких-либо значительных выступлениях 18 февраля также не сообщалось.

Протесты на Гаити начались 7 февраля, в минувший четверг вечером в Порт-о-Пренсе произошли первые столкновения участников демонстраций и полиции. По данным Agence France-Presse, с тех пор по крайней мере семь человек погибли. Протестующие требуют отставки главы государства Жовенеля Моиза, критикуют власти за стремительно растущую в стране инфляцию, коррумпированность чиновников и невозможность изменить ситуацию. Моиз уже заявил, что не уйдет в отставку из-за беспорядков.

Ранее канадский телеканал TVA сообщил, что одна из групп демонстрантов в минувшую пятницу сожгла американский флаг, тем самым протестуя против вмешательства США в ситуацию, и призывала Россию помочь Гаити выйти из кризиса. Манифестанты, как передавал телеканал, скандировали антиамериканские лозунги.