Абэ в ближайшее время обсудит с Трампом подготовку к саммиту США - КНДР

ТОКИО, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ближайшее время проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить подготовку ко второму саммиту лидеров США и КНДР. Об этом он заявил во вторник в ходе заседания с участием членов правительства и руководства правящей Либерально-демократической партии.

О чем будут говорить Трамп и Ким?

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

"Я проведу телефонный разговор с президентом Трампом, чтобы находиться с ним в тесном контакте [перед саммитом]", - приводит его слова агентство Kyodo. Премьер не уточнил точную дату разговора. Говоря о проблеме японских граждан, похищенных северокорейской разведкой, Абэ в очередной раз подчеркнул, что для ее решения он готов лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР прошел 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Их вторая встреча пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля. Как сообщал телеканал NHK, Ханой был выбран в качестве места проведения саммита по инициативе Пхеньяна.