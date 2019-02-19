Источник: ОАЭ получат 160 ракет для ЗРС Patriot

АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) получат 160 зенитных управляемых ракет (ЗУР) для зенитных ракетных систем Patriot в рамках двух контрактов, подписанных с американской оборонной промышленностью на 14-й международной выставке вооружений IDEX 2019, проходящей в Абу-Даби с 17 по 21 февраля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в ОПК США.

"ОАЭ будут поставлены 100 ЗУР в конфигурации PAC-3 (Patriot Advanced Capability - 3) и 60 ракет в конфигурации GEM-T (Guided Enhanced Missile - Tactical). Общая сумма двух соглашений, подписанных на эти ракеты в ходе IDEX 2019, составляет порядка $2 млрд, начало поставок запланировано на 2020 год. Головным подрядчиком по контракту является компания Raytheon, соисполнителем - корпорация Lockheed Martin", - отметил источник. По его словам, ОАЭ также будет поставлено некоторое количество пусковых установок Patriot, число которых он не уточнил.

В ходе выставки IDEX 2019 ОАЭ подписали с Raytheon два контракта на закупку ЗУР и пусковых установок ЗРС Patriot стоимостью 1,307 млрд дирхамов ($356,1 млн) и 5,729 млрд дирхамов ($1,54 млрд).

Вместе с тем эффективная работосопособность ЗРС Patriot в условиях региона Персидского залива может быть поставлена под сомнение. В беседе с корреспондентом ТАСС представитель Военно-воздушных сил ОАЭ отметил, что эффективность системы является не слишком большой.

"Например, 25 марта прошлого года повстанцы-хуситы [в Йемене] запустили семь устаревших ракет типа "Буркан-2" по пригороду Эр-Рияда. Patriot не справился с отражением ракетной атаки в полной мере, что привело к человеским жертвам. Например, одна из ЗУР взорвалась сразу после выхода из транспортно-пускового контейнера, а вторая совершила поворот в воздухе, упала на землю и взорвалась недалеко от города", - сообщил он.