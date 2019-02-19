МИД Венесуэлы возложил ответственность за возможное нарушение мира в стране на США

КАРАКАС, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы возложили ответственность за возможное нарушение мира в стране на правительство США и президента Дональда Трампа. Об этом говорится в коммюнике министерства иностранных дел республики, размещенном во вторник на странице в Twitter главы ведомства Хорхе Арреасы.

"Венесуэла информирует международное сообщество о том, что ответственность за любое нарушение мира в стране будет лежать на расистском правительстве США и их президенте", - указывается в заявлении. Угрожая Каракасу, Трамп "нарушает основные принципы, установленные в уставе ООН", подчеркнул глава МИД.

18 февраля Трамп во время выступления в Международном университете штата Флорида в Майами заявил, что США "рассматривают все варианты" для разрешения внутриполитического кризиса в Венесуэле. Он в очередной раз призвал венесуэльских военнослужащих поддержать оппозицию.