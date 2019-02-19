Армия Израиля сообщила об аресте 22 арабов и изъятии стрелкового оружия на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 февраля. /ТАСС/. Израильские военные сообщили о задержании в ночь на вторник 22 разыскиваемых палестинцев и изъятии стрелкового оружия в ходе антитеррористических рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Армии обороны Израиля коммюнике.

"В течение ночи солдаты при поддержке пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля [ШАБАК, контрразведка] арестовали на Западном берегу 22 палестинца, которые находились в розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре и беспорядках, направленных против израильских гражданских лиц и солдат", - сообщили в армейской пресс-службе.

"В ходе обысков в деревне Салем и городе Хеврона на Западном берегу были изъяты две автоматические винтовки М-16 и два пистолета", - добавили военные.

Все арестованные переведены для допросов в контрразведку ШАБАК, сообщили также в армии.