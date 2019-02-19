В Антитеррористическом центре СНГ отметили тенденцию применения беспилотников террористами

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Технологии обеспечения безопасности массовых мероприятий должны быть пересмотрены в связи с тенденцией применения террористами беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков на XII совещании руководителей национальных антитеррористических центров стран Содружества.

"В рамках совещания мы обсудим также вопрос об изменениях технологий, связанных с тенденцией применения террористическими группировками беспилотных летательных аппаратов", - сказал Новиков.

По словам главы АТЦ СНГ, проведенный анализ показал, что снаряжение беспилотников весьма разнообразно - от цифровых видеокамер и самодельных взрывных устройств до штатных мин и взрывателей. Они применяются и в населенных пунктах, и на открытой местности. "Технологические решения, позволяющие управлять стаями беспилотников, заставляют нас пересмотреть технологии обеспечения безопасности массовых мероприятий", - сказал Новиков.

Он также отметил, что включенность стран СНГ в международные и крупные региональные спортивные и иные социальные проекты дает возможность обменяться опытом обеспечения их безопасности. "Полагаю, что для организации предстоящих в 2019 году II Европейских игр в Республике Беларусь будет полезен опыт практических решений, наработанный Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией и Россией", - сказал глава АТЦ СНГ.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что в ходе проведения в России чемпионата мира по футболу принимались особые меры для предотвращения терактов с применением беспилотных летательных аппаратов. Он отмечал, что бесконтрольное распространение и использование дронов потенциально чревато их применением в целях террора.