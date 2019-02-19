Мадуро осудил Трампа за речь "в почти в нацистском духе"

КАРАКАС, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что речь американского лидера Дональда Трампа по Венесуэле в Международном университете штата Флорида была выдержана "почти в нацистском духе отрицания других идеологий". Об этом во вторник сообщило агентство EFE , процитировав выступление главы республики на заседании правительства.

По словам Мадуро, отрицая другие идеологии, Трамп стремится навязать "единственный для всех образ мышления, присущий шовинистам в Белом доме", передало EFE.

В понедельник Трамп в ходе выступления в Международном университете Флориды в Майами, посвященном ситуации в Венесуэле, подверг критике идеологию социализма. Глава вашингтонской администрации указал, что "социализм - это печальная и дискредитировавшая себя идеология", которая "всегда порождает тиранию". При этом он подчеркнул, что "дни социализма и коммунизма в Венесуэле сочтены".

Мадуро обвинил США в намерении "поработить Венесуэлу" и заявил, что вооруженные силы страны не поддадутся на призывы Трампа встать на сторону оппозиции. По его словам, венесуэльцы ответят на угрозы президента США "твердостью духа, своей правотой и единством".