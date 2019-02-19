Мадуро осудил Трампа за речь "в почти в нацистском духе"

КАРАКАС, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что речь американского лидера Дональда Трампа по Венесуэле в Международном университете штата Флорида была выдержана "почти в нацистском духе отрицания других идеологий". Об этом во вторник сообщило агентство EFE, процитировав выступление главы республики на заседании правительства.
По словам Мадуро, отрицая другие идеологии, Трамп стремится навязать "единственный для всех образ мышления, присущий шовинистам в Белом доме", передало EFE.
В понедельник Трамп в ходе выступления в Международном университете Флориды в Майами, посвященном ситуации в Венесуэле, подверг критике идеологию социализма. Глава вашингтонской администрации указал, что "социализм - это печальная и дискредитировавшая себя идеология", которая "всегда порождает тиранию". При этом он подчеркнул, что "дни социализма и коммунизма в Венесуэле сочтены".
Мадуро обвинил США в намерении "поработить Венесуэлу" и заявил, что вооруженные силы страны не поддадутся на призывы Трампа встать на сторону оппозиции. По его словам, венесуэльцы ответят на угрозы президента США "твердостью духа, своей правотой и единством".