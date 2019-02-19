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Политический кризис в Венесуэле
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Япония признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Глава японского МИД Таро Коно также выразил озабоченность тем, что в Венесуэле до сих пор не провели новые президентские выборы
Хуан Гуайдо AP Photo/Fernando Llano
Описание
Хуан Гуайдо
© AP Photo/Fernando Llano

ТОКИО, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии выражает поддержку оппозиционным силам Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо и признает его временным президентом страны. Об этом во вторник на пресс-конференции в Токио заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

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"Мы выражаем свою ясную поддержку Гуайдо как временно исполняющему обязанности президента [Венесуэлы]", - приводит его слова телеканал NHK. Коно также выразил озабоченность тем, что в Венесуэле до сих пор не провели новые президентские выборы, несмотря на активные призывы к этому со стороны ряда стран.

Члены японского правительства, комментируя ранее ситуацию в Венесуэле, не делали прямых заявлений о поддержке Гуайдо, ограничиваясь преимущественно призывами в кратчайшие сроки восстановить демократию и провести президентские выборы.

 

Теги
ЯпонияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеКоно, Таро
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