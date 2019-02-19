Япония признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

ТОКИО, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии выражает поддержку оппозиционным силам Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо и признает его временным президентом страны. Об этом во вторник на пресс-конференции в Токио заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Мы выражаем свою ясную поддержку Гуайдо как временно исполняющему обязанности президента [Венесуэлы]", - приводит его слова телеканал NHK. Коно также выразил озабоченность тем, что в Венесуэле до сих пор не провели новые президентские выборы, несмотря на активные призывы к этому со стороны ряда стран.

Члены японского правительства, комментируя ранее ситуацию в Венесуэле, не делали прямых заявлений о поддержке Гуайдо, ограничиваясь преимущественно призывами в кратчайшие сроки восстановить демократию и провести президентские выборы.