Палестина отвергла "сделку века" США по урегулированию в регионе

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Палестина отвергает предлагаемую США "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию, политика американского президента Дональда Трампа лишь усугубляет кризисы на всем Ближнем Востоке. Об этом во вторник заявил советник президента Палестины Набиль Шаат на ближневосточной конференции клуба "Валдай".

"Мы смело говорим нет господину Трампу, мы отклоняем "сделку века". Мы переходим к многополярному миру, мы переходим к миру, в котором международное право играет важную роль", - сказал он.

"Экстремисты на Ближнем Востоке получали поддержку США, - отметил советник палестинского президента. - Нам нужно меньше непредсказуемости от господина Трампа".

Шаат подчеркнул, что именно Россия помогает достижению единства внутри палестинского общества.

"Россия остается важной частью мирового порядка, ее значение растет в решении региональных и международных проблем, - отметил он. - Я нахожусь здесь не только для того, чтобы посетить конференцию и поговорить с участниками этой важной встречи, но и для того, чтобы обсудить с представителями российских властей важную роль РФ в решении палестинского вопроса".