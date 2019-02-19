Глава МИД Словакии заявил о готовности помочь в решении проблемы Вышинского по линии ОБСЕ

"Я хочу выразить мою полную поддержку господину [представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему] Дезиру и его деятельности по этой проблеме. Я тоже готов использовать авторитет председательствующего в ОБСЕ государства для контактов по решению этого вопроса. У нас есть диалог с Украиной, так что, если мы чувствуем, что некоторые проблемы необходимо выносить на уровень председательства в ОБСЕ, то я готов это сделать", - сказал Лайчак во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее Херсонский городской суд продлил журналисту срок содержания под стражей до 8 апреля.

Служба безопасности Украины 15 мая 2018 года задержала Вышинского по обвинению в государственной измене, позднее его также обвинили в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, после чего эта мера пресечения несколько раз продлевалась. В настоящее время журналист содержится в СИЗО Херсона, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.