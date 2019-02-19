МИД Японии: Трамп будет достоин Нобелевской премии, если КНДР проведет денуклеаризацию

ТОКИО, 19 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп будет достоин получить Нобелевскую премию мира, если КНДР осуществит процесс денуклеаризации и уничтожит баллистические ракеты. Такое мнение выразил во вторник министр иностранных дел Японии Таро Коно на пресс-конференции в Токио.

"Если Северная Корея осуществит денуклеаризацию, а также избавится от баллистических ракет, то президент Трамп будет достоин Нобелевской премии", - сказал он.

Вместе с тем Коно констатировал, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова "пока не прогрессирует".

15 февраля Трамп сообщил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира. Японский премьер, по словам президента США, передал ему "копию изумительного письма", которое он направил в Нобелевский комитет. Впоследствии Абэ косвенно подтвердил, что выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира.