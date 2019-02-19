Туск предостерег Украину от искушения радикальным национализмом и популизмом

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Украине следует избегать искушения "радикальным национализмом и популизмом", поскольку это неизбежно приведет к конфликтным ситуациям. Об этом заявил во вторник председатель Европейского совета Дональд Туск, выступая в Верховной раде по случаю пятой годовщины "майдана".

"Вдумчиво обойдите искушения радикальным национализмом и популизмом, так как вы это делали до этого времени. Если уступим рецидивам шовинизма и в Европе, и на Украине, то мы неизбежно попадем в конфликты, а эгоизм и отстраненность разрушат наше политическое сообщество", - сказал он. Туск подчеркнул, что основа объединенной Европы - это примирение вместо реваншизма, солидарность вместо эгоизма, историческая правда вместо пропаганды. "Опасные искушения радикальным национализмом рождаются из комплексов и слабости. Украина очень большая, чтобы для ощущения величия нуждаться в наркотике популизма", - сказал он.

Туск также призвал украинцев не перессориться из-за предстоящих выборов в стране. "Не причините друг другу чрезмерного вреда на ближайших выборах. Ваша история, как и история моего народа, свидетельствует, что внутренние конфликты в наших странах - лучший подарок для той, третьей стороны", - сказал он. В этой связи глава Евросовета подчеркнул, что оппоненты Украины в Европе "ждут любой повод, чтобы испортить нынешнюю солидарность между Брюсселем и Киевом".

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из снайперского оружия по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи представителей правоохранительных органов, однако украинская прокуратура эти факты не расследует.

При этом в преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников "Беркута". В мае 2015 года Святошинский районный суд Киева начал рассматривать по существу дело против бывших бойцов спецназа, которым инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия, превышение полномочий, незаконный оборот оружия, а также совершение террористического акта. Все они не признают вину ни по одному из пунктов.