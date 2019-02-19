Порошенко подписал закон о закреплении в конституции курса Украины в НАТО и ЕС

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Верховной рады подписал законопроект, вносящий изменения в конституцию о курсе страны в ЕС и НАТО.

"Изменения в конституцию никак не лишние. Моя стратегическая миссия - необратимость европейской и трансатлантической интеграции", - сказал Порошенко на заседании украинского парламента по случаю пятой годовщины "майдана", после чего подписал подписал документ об изменениях в конституцию.

Согласно тексту закона, в преамбуле конституции теперь закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". В статье 102 основного закона меняются полномочия президента, и он становится "гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора". Также исключается пункт переходных положений конституции, который предусматривает аренду украинских военных баз иностранными государствами.

Парламент, в соответствии с законом, уполномочен определять основы внутренней и внешней политики, стратегического курса на приобретение членства в ЕС и НАТО, а правительство - обеспечивать его реализацию.

Ранее в парламенте за законопроект о поправках в конституцию, предложенный Порошенко, за основу и в целом проголосовали 334 депутата при минимально необходимых 300. Этому предшествовало решение Конституционного суда Украины, который одобрил данный законопроект, признав его соответствующим основному закону страны.

Долгий путь в ЕС и НАТО

Порошенко заявил, что Украине предстоит преодолеть еще много проблем на пути в ЕС и НАТО.

"До вступления в ЕС и Североатлантический альянс нам еще предстоит пройти долгий и длительный путь", - отметил президент.

По словам Порошенко, Киеву необходимо "преодолеть бедность, достичь критериев членства, сделать сложную домашнюю работу". При этом глава государства подчеркнул "беспрецедентное" сближение с Европой.

Политик вновь повторил, что Украине необходимо подать заявку на членство в ЕС и НАТО до 2023 года. "Свою стратегическую миссию вижу в том, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции. Не позднее 2023 года подать заявку на членство в Евросоюзе и получить План действий по членству в НАТО", - сказал Порошенко.

При этом он выразил удивление тем, что большинство кандидатов на пост президента не ставят перед собой такой задачи и в их программах нет подобных обещаний. "К великому удивлению, не нашел в большинстве программ пункта о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО", - сказал он.

Как Украина стремилась в ЕС и НАТО

Украина на протяжении всех лет независимости была партнером НАТО и стремилась к евроатлантической интеграции. НАТО уже почти 11 лет назад - на саммите альянса в Бухаресте в апреле 2008 года - пообещала "со временем" принять Украину и Грузию. Но в апреле 2010 года президент страны Виктор Янукович застопорил процесс, ликвидировав межведомственную комиссию по вопросам подготовки вступления в альянс и национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции.

Украина вновь настойчиво стала проситься в НАТО после госпереворота в феврале 2014 года и прихода к власти команды во главе с президентом Петром Порошенко. Однако скорого членства страны в альянсе Киеву пока никто так и не пообещал. В конце января специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в альянсе до сих пор нет единства по вопросу членства Украины, до вступления в состав НАТО ей предстоит еще долгий путь.

Объявляя в конце января о своем намерении участвовать в президентской гонке, Порошенко также пообещал, что страна в 2024 году подаст заявление о вступлении в Евросоюз. Однако глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее отмечал, что Украина "не сможет стать членом ЕС и НАТО в ближайшие 20-25 лет".

В новость были внесены изменения (14:39 мск) — добавлены цитаты Порошенко