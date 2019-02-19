СМИ: лидер КНДР может отправиться в Ханой на саммит с президентом США на своем поезде

СЕУЛ, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын может отправиться на саммит с президентом США Дональдом Трампом, запланированный на 27-28 февраля в Ханое, на своем поезде. Об этом сообщил во вторник южнокорейский новостной интернет-портал NK News со ссылкой на свои информированные источники.

Отмечается, что одним из весомых аргументов в пользу этой версии стал факт посещения вьетнамской железнодорожной станции Ланг Сон делегацией из КНДР, которая в настоящее время находится во Вьетнаме и занимается подготовкой саммита. "Делегация КНДР во главе с руководителем секретариата [Госсовета КНДР] Ким Чхан Соном была замечена в воскресенье на железнодорожной станции Ланг Сон, расположенной на границе Вьетнама и Китая", - подчеркивается в сообщении портала. Видео визита делегации, по его данным, было снято японским телеканалом Fuji и вызвало предположение в южнокорейских СМИ, что лидер КНДР может поехать в Ханой на поезде.

При этом авторы статьи отмечают, что Ланг Сон находится на железнодорожной ветке, которая ведет из Пекина в Ханой. Аналитики портала NK News построили возможный маршрут поездки Ким Чен Ына из Пхеньяна в Ханой в случае, если лидер КНДР действительно выберет железнодорожный транспорт. "Бронепоезд Кима должен прибыть из Пхеньяна в Даньдун, затем в китайскую столицу Пекин, оттуда он отправится в Наньнин на юге Китая, а затем пересечет границу с Вьетнамом близ станции Ланг Сон и доберется до Ханоя", - отмечается в статье.

По данным портала, на всем пути от Пхеньяна до Ханоя используется один размер железнодорожной колеи, в то время как южнее вьетнамской столицы ширина пути меняется. "Именно по этой причине Дананг в конечном итоге не был выбран в качестве места проведения второго саммита США и КНДР", - заключают авторы статьи. По информации портала, протяженность железнодорожного маршрута от столицы КНДР до Вьетнама составляет более 4,5 тыс. км, при средней скорости поезда 100 км/ч путешествие может занять около двух суток.

Отмечается, что исторически лидеры КНДР предпочитали использовать бронепоезда для поездок на дальние расстояния. Отец северокорейского руководителя Ким Чен Ир летом 2001 года выбрал железнодорожный транспорт, чтобы приехать в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом время в пути из Пхеньяна в Москву и обратно составило более девяти суток в каждом направлении. Основатель народной республики Ким Ир Сен в 1984 году совершил дальнюю поездку на поезде, посетив СССР, Польшу, ГДР, Чехословакию, Венгрию, Югославию, Болгарию и Румынию.