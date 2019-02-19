Глава минобороны Испании выступила в защиту действий корабля Tornado у берегов Гибралтара

МАДРИД, 19 февраля. /ТАСС/. Испанский корабль Tornado, участвовавший в инциденте у берегов Гибралтара 17 февраля, действовал в рамках закона. Такое мнение озвучила во вторник министр обороны Испании Маргарита Роблес.

"Корабль ВМС действовал в соответствии с законностью и в пределах территориальных и [находящихся под] суверенитетом Испании вод", - отметила глава ведомства в интервью радиостанции RNE.

При этом, по версии агентства Europa Press, Соединенное Королевство направит во вторник письменный протест правительству Испании из-за инцидента в водах Гибралтара.

Ранее власти Гибралтара назвали "глупыми играми" действия испанского военного корабля, который в воскресенье попытался заставить гражданские суда покинуть стоянку у берегов этого британского владения на Пиренейском полуострове, однако был вынужден удалиться после того, как к месту инцидента подошли военные корабли Великобритании.

По версии властей Гибралтара, 17 февраля испанский военный корабль подошел к восточному берегу заморской территории и отдал указание гражданским коммерческим судам, находившихся в британских территориальных водах, покинуть место стоянки. При этом испанский корабль медленно передвигался вдоль берегов Гибралтара с расчехленными орудиями, вся его команда находилась на борту, отмечают гибралтарские власти. Гражданские суда, находившиеся на стоянке, не выполнили указание испанских военных моряков и не ушли. После того, как к месту инцидента подошли британские военные корабли, испанское судно удалилось.

В последние несколько лет между Лондоном и Мадридом вновь обострился спор вокруг Гибралтара, который является британским владением с начала XVIII века. Испания традиционно ставит целью возвращение Скалы под свой суверенитет.