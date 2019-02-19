Юнкер проведет переговоры с Мэй по Brexit 20 февраля в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер проведет внеплановые переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг выхода Соединенного Королевства из ЕС в среду в Брюсселе. Об этом сообщил во вторник на брифинге официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Председатель Юнкер встретится с премьером Мэй в Брюсселе в 18:30 по местному времени (20:30 мск) в среду. Это новый пункт в его повестке дня", - сказал Схинас.

"После последней встречи переговорщиков главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что ЕС не намерен пересматривать согласованные условия соглашения по Brexit, включая ограничения по срокам действия предохранительного механизма по обеспечению прозрачности ирландской границы", - отметил он. По словам Схинаса, переговорщики ЕС и Великобритании снова встретятся до конца недели, "чтобы изучить, есть ли какие-либо возможности для сближения позиций".

В то же время Еврокомиссия ежедневно сообщает о новых мерах, которые она предпринимает в рамках подготовки различных секторов экономики к выходу Великобритании из ЕС без соглашения.

В середине января депутаты Палаты общин британского парламента проголосовали против проекта соглашения с ЕС об условиях Brexit. 432 парламентария высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре 2018 года. Чтобы вступить в силу, сделка по Brexit должна быть одобрена британскими законодателями, а также получить ратификацию всех стран ЕС. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.