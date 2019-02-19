Комиссар Совета Европы обратилась к Москальковой по делу журналистки Прокопьевой

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой уделить особое внимание делу журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщается в письме, распространенном во вторник пресс-службой Миятович.

"Помимо нарушения права на свободу выражения мнения госпожи Прокопьевой, уголовное преследование против нее оказывает более широкое негативное воздействие на все СМИ и журналистов в Российской Федерации путем ограничения их в свободном распространении информации, представляющей общественный интерес, а также затрагивает права людей на получение подобного рода сведений, - утверждала Миятович. - В связи с этим прошу вас уделить этому делу самое пристальное внимание с целью недопущения ухудшения ситуации в будущем и обеспечения эффективного соблюдения стандартов в области прав человека".

Комиссар Совета Европы подчеркнула, что "информирование общественности по вопросам, представляющим публичный интерес, включая темы, связанные с терроризмом, является одной из естественных функций СМИ и журналистов, а их способность свободно выполнять свою работу не должна ограничиваться неправомерными действиями".

"В этой связи привлечение журналиста к уголовной ответственности за высказывания, не содержащие элементов насилия и не призывающие других к терроризму, несовместимы со стандартами прав человека в области свободы выражения мнений", - заключила Миятович.

Ранее сообщалось, что Прокопьева подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма", предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей либо в виде лишения свободы сроком до семи лет). Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Максим Костиков указал, что Прокопьева в эфире станции "подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске", в результате которого в октябре 2018 года погиб один человек. Этот материал был опубликован на сайте регионального информагентства "Псковская лента новостей" и удален по требованию надзорных органов. Псковский мировой суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тыс. рублей за вышедший в радиоэфир материал Прокопьевой, на 200 тыс. рублей оштрафовано интернет-издание "Псковская лента новостей", опубликовавшее текстовую версию радиопрограммы.

Прокопьева является специальным корреспондентом Русской службы Би-би-си, корреспондентом радио "Свобода", сотрудничает с "Эхо Москвы в Пскове", где выходит ее авторская программа "Минутка просветления". Ранее она возглавляла редакцию газеты "Псковская губерния".