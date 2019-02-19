Оппозиция Венесуэлы утверждает, что не намерена справляться с кризисом силовым путем

"Эта ситуация разрешится, - уверен вице-спикер Сталин Гонсалес, занимающийся вопросами подготовки выборов. - Мы ни в коей мере не считаем, что выход заключается в силовом решении проблемы. Никто этого не хочет".

КАРАКАС, 19 февраля. /Корр. ТАСС Владимир Костырев/. Венесуэльская оппозиция рассчитывает на мирное разрешение политического кризиса в стране, но не собирается отказываться от планов проведения досрочных президентских выборов. Об этом в беседах с корреспондентом ТАСС рассказали представители оппозиционных партий в Национальной ассамблее республики.

"В истории Венесуэлы в XX веке были три переходных периода, но все они не были кровавыми, может быть, в какой- то степени силовыми, но без крови. Этот переход [власти] тоже должен пройти без каких-то силовых методов", - добавил он, напомнив про Берлинскую стену, которая "упала бескровно".

Однако, по мнению собеседника агентства, Николас Мадуро вряд ли решит оставить президентский пост сам. "Конечно, ситуация очень тяжелая в том смысле, что правительство не понимает, что власть должна меняться, и что потеря власти не означает конец жизни, они считают, что потеря власти смерти подобна", - отметил он.

Аналогичного мнения придерживается и глава комитета по внутренней политике Национальной ассамблеи Дельса Солорзано. "Решение будет найдено в результате определенных действий как внутри страны, так и на международной арене, - сказала она, отвечая на вопрос о путях выхода из кризиса. - Но мы не ждем никакого военного вторжения, ни морской пехоты, ни марсиан".

Солорзано подчеркнула, что давление на правительство внутри страны "будет оказываться только в конституционных рамках". "Все жители Венесуэлы на стороне оппозиции, это было видно на митингах, - считает она. - Конечно, мы ожидаем международного давления, чтобы Мадуро согласился идти на [досрочные президентские] выборы. При этом выборы в Национальную ассамблею должны пройти в соответствии с конституцией в 2021 году".

Контакты с правительством

Как сообщил корреспонденту ТАСС глава комитета по разработке программы правительства Хуан Андрей Мехиа, переговоры с представителями власти уже идут, но на уровне среднего звена. "И венесуэльцы, и мы в Национальной ассамблее считаем, что лучшим вариантом будут переговоры, - сказал он. - Мы хотим выйти на какой-то согласованный переход власти, что будет лучше для всех".

"Но, похоже, Мадуро не хочет идти на компромисс, - продолжил Мехиа. - Это ставит нас в очень сложное положение. Мы пытаемся установить контакты с представителями его администрации на среднем уровне, как с гражданскими, так и с военными, чтобы показать им, что наша цель не заключается в том, чтобы их уничтожить".

При этом он подчеркнул, что оппозиция не готова идти ни на какие компромиссы по вопросу необходимости проведения досрочных президентских выборов. При этом он отметил, что оппозиция не собирается исключать Единую социалистическую партию Венесуэлы из политической жизни страны. "Мы демократы, и как демократы понимаем, что всегда будут меньшинства и всегда будут споры", - добавил он.

Выборы в течение года

Гонсалес сообщил, что парламент уже начал подготовку к проведению президентских выборов. По его словам, главным вопросом сейчас является переназначение Национального избирательного комитета (НИК), который оппозиция считает нелегитимным из-за того, что при его формировании в конце 2016 года были нарушены конституционные процедуры.

"Сначала нужно поменять ректоров НИК. Закон устанавливает определенный срок для формирования данного комитета - несколько этапов общей протяженностью 105 дней, - продолжил он. - Но мы понимаем, что страна не сможет ждать такой срок, поэтому мы пытаемся сократить это время".

При этом Гонсалес указал, что о точных сроках проведения выборов говорить сложно. По его словам, после ухода Мадуро "необходим год, чтобы стабилизировать страну и экономически, и политически, и в течение этого года будут проведены выборы".

Комментируя положение конституции о том, что если председатель Национальной ассамблеи объявляет себя временно исполняющим обязанности президента, то он обязан объявить о новых выборах в 30-дневный срок (в таком случае лидер оппозиции Хуан Гуайдо был бы обязан объявить о проведении новых выборов до 23 февраля), Гонсалес отметил, что подобный образ действий предусмотрен для нормальных условий, в то время как сейчас в Венесуэле сложилось беспрецедентное положение.

"Мы согласовали 12 пунктов, чтобы были проведены свободные выборы, - продолжил он. - Это не только переизбрание НИК. Нужно также пересмотреть списки избирателей, решить вопрос о голосовании венесуэльцев за границей, которые раньше в выборах не участвовали. Нельзя идти на выборы, пока эти пункты не выполнены, иначе мы не сможем гарантировать их чистоту и свободу".

В то же время, по словам Мехиа, оппозиция не ставит целью консервировать ситуацию политической неопределенности с тем, чтобы Гуайдо оставался у власти постоянно. "Мы не хотим, чтобы Хуан Гуайдо стал "вечным" временным президентом, мы хотим провести выборы как можно скорее", - сказал депутат.

Российские инвестиции

В беседах с корреспондентом ТАСС представители оппозиции подчеркивали, что не ставят целью изгнать Россию из Венесуэлы и лишить ее действующих контрактов. По их мнению, российские компании, наоборот, останутся в выигрыше в случае смены власти. "Нам нужна помощь от всех, кто готов инвестировать в Венесуэлу, нам нужен прагматичный подход к этой помощи, а не идеологизированный, - сказал Мехиа. - В этом смысле любые российские инвестиции в Венесуэлу, любые китайские инвестиции, которые были или будут сделаны в соответствии с законами и конституцией, должны уважаться".

По его словам, оппозиция не намерена ориентироваться исключительно на Соединенные Штаты или какую-то другую одну страну. "США помогли, но это не обязательно значит, что мы согласны со всем, что делает [президент США Дональд] Трамп, - продолжил он. - Мы хотим работать с латиноамериканскими, европейскими, азиатскими странами, которые хотят нас поддержать".

В свою очередь, Солорзано отметила, что контакты с представителями Москвы и Пекина уже продумываются. "Да, мы пытались установить контакты и какие-то уже есть", - сказала она, не уточнив об их содержании.

При этом Солорзано указала, что действующие контракты с российскими и китайскими компаниями, "которые заключены в соответствии с законом, будут выполнены". "Но в любом случае экономические интересы никогда не должны будут оказываться выше интересов народа, который находится в безысходном состоянии", - добавила она.

Экономическая программа

Как рассказал Мехиа, первоочередной задачей власти должно стать "воссоздание рыночной экономики". "Гиперинфляция должна быть немедленно остановлена. Один из вариантов, как это сделать, - установить рыночный курс обмена валюты", - отметил он.

В то же время, по словам Гонсалеса, необходимо ввести определенный коридор колебаний валютного курса на основе рыночных значений, чтобы обеспечить определенную уверенность жителям страны.

Другой задачей оппозиция видит реструктуризацию внешнего долга. "Для этого нам нужна помощь международных организаций. Потребуются кредиты, чтобы вернуть экономику в нормальное состояние", - сказал Мехиа.

Он также указал на необходимость восстановления нефтяной сферы, для чего, по его словам, потребуется расширение присутствия частных компаний на рынке. "Чтобы перезапустить нефтяную промышленность, нам понадобится частный сектор, как с внутренним, так и с международным участием, - указал он. - Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA останется национальной, но сама по себе она с задачей не справится. Так что ей придется конкурировать с другими компаниями со всего мира".