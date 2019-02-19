Франция следит за ситуацией с задержанием в РФ фигуранта дела Калви Филиппа Дельпаля

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Французские дипломаты следят за ситуацией с задержанием директора финансового департамента в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Филиппа Дельпаля и уже обратились к российским властям с просьбой об осуществлении консульской защиты. Об этом во вторник сообщили в МИД Франции.

"Службы министерства как в Париже, так и в Москве, внимательно следят за положением нашего гражданина и остаются в контакте с его семьей и адвокатами".

"После объявления о его аресте мы обратились к российским властям с просьбой как можно скорее обеспечить консульскую защиту, - подчеркнули в МИД. Там также добавили, что сотрудники консульства уже "выяснили условия содержания" Дельпаля под стражей.

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