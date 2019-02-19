Белград предложил решить косовский конфликт путем определения границ

БЕЛГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Разграничение Центральной Сербии и непризнанного Косова является официальным предложением Белграда по решению косовского конфликта. Об этом заявил во вторник журналистам первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Отвечая на вопрос, является ли обсуждение разграничения с Косово официальной позицией Белграда, Дачич ответил: "Это наше официальное предложение по решению проблемы". В то же время министр отметил, что возможная линия разграничения не прописана и не утверждена. Отвечая на вопрос, где могла бы пройти граница, Дачич выразил желание найти приемлемое решение для обеих сторон.

В последний год Белград и Приштина активно обсуждали некое компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживают эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и непризнанной республики. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество.

Предложения "поделить" сербский автономный край Косово и Метохию по национальному признаку, то есть оставить районы, захваченные косоварами, албанцам, а север Косово, где еще сохранилось сербское население, - закрепить за сербами, высказывалось и ранее. Однако в Приштине в ответ на такие предложения требовали территориального подхода не только к Косово, но и к остальным территориям Сербии, включая пограничные с краем южные сербские муниципалитеты, где албанцы составляют значительный процент населения.