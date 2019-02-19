Дополнительные камеры видеонаблюдения установлены в Ханое у резиденции делегации КНДР

По его информации, очевидцы наблюдали, как "вьетнамские рабочие использовали специальную вышку для установки одной из видеокамер на уличном фонарном столбе, на котором были также вывешены национальные флаги США, КНДР и Вьетнама". Отмечается, что в этой резиденции в настоящее время работает северокорейская делегация, которую возглавляет начальник секретариата Госсовета КНДР Ким Чхан Сон. В течение вторника к зданию также подъезжали четыре автомобиля, которые привезли большие картины, однако не ясно, отмечает агентство, "каким образом эти художественные работы связаны с приготовлениями к саммиту".

В Ханое продолжается подготовка к второй встрече председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которая намечена на 27-28 февраля. Первый в истории саммит лидеров двух стран прошел 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Никакие конкретные сроки стороны не оговаривали, решив определить их на последующих переговорах.