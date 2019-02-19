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Второй саммит США — КНДР

Дополнительные камеры видеонаблюдения установлены в Ханое у резиденции делегации КНДР

Как сообщает агентство Yonhap, очевидцы наблюдали, как "вьетнамские рабочие использовали специальную вышку для установки одной из видеокамер на уличном фонарном столбе"

СЕУЛ, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудники служб безопасности Вьетнама установили дополнительные камеры видеонаблюдения возле правительственной резиденции в Ханое, где расположилась северокорейская делегация, занимающаяся подготовкой второго саммита лидеров КНДР и США. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

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По его информации, очевидцы наблюдали, как "вьетнамские рабочие использовали специальную вышку для установки одной из видеокамер на уличном фонарном столбе, на котором были также вывешены национальные флаги США, КНДР и Вьетнама". Отмечается, что в этой резиденции в настоящее время работает северокорейская делегация, которую возглавляет начальник секретариата Госсовета КНДР Ким Чхан Сон. В течение вторника к зданию также подъезжали четыре автомобиля, которые привезли большие картины, однако не ясно, отмечает агентство, "каким образом эти художественные работы связаны с приготовлениями к саммиту".

В Ханое продолжается подготовка к второй встрече председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которая намечена на 27-28 февраля. Первый в истории саммит лидеров двух стран прошел 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Никакие конкретные сроки стороны не оговаривали, решив определить их на последующих переговорах.

Теги
СШАКНДРСингапурКим Чен ЫнВьетнамТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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