Юрий Ушаков награжден казахстанским орденом Дружбы

АСТАНА, 19 февраля. /ТАСС/. Посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов во вторник в Москве вручил орден Дружбы помощнику президента России Юрию Ушакову. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства Казахстана в России.

"В ходе церемонии глава дипмиссии сообщил, что указом главы государства Нурсултана Назарбаева российский политик удостоен высокой награды "за особый вклад в укрепление взаимоотношений между Казахстаном и Россией", - информировали в посольстве.

Отмечено, что Ушаков выразил благодарность руководству Казахстана за высокую награду и заверил, что вместе с коллегами будет делать все возможное для развития и укрепления братских отношений между странами и дружественного диалога между главами государств.

Орден Достык (Дружбы) - одна из высших наград Казахстана, которой удостаиваются за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.