Родственники погибших на "майдане" готовят иски в ЕСПЧ из-за затягивания расследования

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Родственники погибших во время беспорядков в центре Киева в 2014 году готовят обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против украинского государства, которое спустя пять лет не представило результаты расследования дел "майдана". Об этом заявил во вторник адвокат Виталий Титич, представляющий интересы семей погибших во время событий на "майдане", на брифинге в Киеве.

"Сегодня мы констатируем невыполнение государством требований конвенции по правам человека, в частности по обеспечению права на быстрое и эффективное расследование и судебное разбирательство", - цитирует его издание УНИАН. По словам Титича, защита готовит обращение в ЕСПЧ "для установления факта этого нарушения".

В ходе пресс-конференции во вторник родственники погибших сторонников "майдана" обратили внимание, что высшие должностные лица не только не заинтересованы в этих расследованиях, но и препятствуют им. По словам куратора общественной инициативы "Евромайдан SOS" Александры Матвийчук, расследованию дел "майдана" препятствует Генпрокуратура, руководство МВД и Службы безопасности Украины. Она отметила, что руководство Генпрокуратуры саботирует работу управления спецрасследований, а МВД и СБУ не сотрудничают со следователя, блокируя доступ к важным для документам.

Еще одним фактором затягивания расследования являются нововведения в законодательстве. В частности, в конце года управление спецрасследований будет вынуждено передать все дела, которые еще не направлены в суды, в Государственное бюро расследований, после чего их начнут рассматривать заново.

Международные правозащитные организации неоднократно критиковали украинские власти и правоохранительные органы за отсутствие прогресса в расследовании и поиске виновных в расстрелах на "майдане". Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине регулярно в своих квартальных отчетах указывает на затягивание рассмотрения дел "майдана".

События на "майдане"

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из снайперского оружия по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи представителей правоохранительных органов, однако украинская прокуратура эти факты не расследует.

При этом в преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников "Беркута". В мае 2015 года Святошинский районный суд Киева начал рассматривать по существу дело против бывших бойцов спецназа, которым инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия, превышение полномочий, незаконный оборот оружия, а также совершение террористического акта. Все они не признают вину ни по одному из пунктов.