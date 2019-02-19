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МИД Польши все еще ждет извинений от Израиля за высказывания об антисемитизме поляков

Замглавы ведомства Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что ожидается "решительная и однозначная" реакция

ВАРШАВА, 19 февраля. /ТАСС/. Польша по-прежнему ждет извинений в связи с заявлениями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы МИД Исраэля Каца об антисемитизме поляков. Об этом заявил во вторник на пресс- конференции заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

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"Ничего не изменилось. Мы ждем извинений властей Израиля, - сказал он. - Мы предоставляем израильским властям выбирать форму [принесения извинений]". "Но реакция должна быть решительной и однозначной", - констатировал представитель МИД.

По словам Шинковского, если извинения не последуют, возможны разные последствия. "Выбор возможностей велик", - подчеркнул замминистра. "Но мы надеемся, что будет отказ от этих возмутительных слов", - добавил он.

17 февраля премьер-министр республики Матеуш Моравецкий отказался от поездки в Иерусалим на планировавшийся 19 февраля саммит стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) и Израиля из-за публикации в израильских СМИ слов Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами.

Теги
ЧехияСловакияВенгрияПольшаИзраильНетаньяху, БиньяминМоравецкий, Матеуш
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